Maxi traffico di reperti antichi blitz dei carabinieri anche a Messina | 45 persone indagate

Un’importante operazione dei Carabinieri ha smantellato un vasto traffico di reperti archeologici tra Sicilia e altre regioni italiane, con interventi anche a Messina. Sono 45 le persone indagate in un’indagine che ha portato al sequestro di numerosi beni culturali e alla repressione di reti criminali organizzate nel settore.

Un colpo durissimo ai trafficanti di reperti archeologici, a reti criminali strutturate tra Catania, Siracusa e con diramazioni anche a Messina, dove all’alba i Carabinieri hanno eseguito parte delle imponenti misure cautelari dell’inchiesta “Ghenos”. L’operazione, coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

#accordi Italia e Stati Uniti rinnovano l'intesa sulla protezione dei beni culturali. Un accordo quinquennale che consolida la cooperazione contro il traffico illecito e rafforza le restituzioni di reperti archeologiche https://www.journalchc.com/2025/12/06/italia-

Uno dei più grossi sequestri di reperti antichi degli ultimi 30 anni - Un’indagine aperta in collaborazione tra i carabinieri del Comando italiano per la tutela del patrimonio culturale (TPC) e la polizia belga ha permesso di sequestrare quasi 300 reperti antichi ... Lo riporta ilpost.it

Teano (CE) - Traffico di reperti archeologici, 4 indagati (21.07.16)

