Maxi speculazione di Rfi sul quartiere di San Giusto

Rfi, società gestore delle aree dismesse lungo la ferrovia di San Giusto, avrebbe pianificato una maxi speculazione immobiliare nell'area, che si estende su diverse superfici ai lati del cavalcavia. La proposta ha suscitato l'interesse e le preoccupazioni della comunità locale, in attesa di chiarimenti e dettagli sul progetto.

Rfi, la società proprietaria delle aree dismesse lungo la ferrovia (la superficie si sviluppa ai due lati del cavalcavia, a ovest un'area di circa 21.200 mq con l'Ex-Officina Manutenzione Veicoli; a est un'area a ridosso della ferrovia, un parcheggio e un'area ad uso commerciale per un totale di circa 14.800 mq) ha presentato richiesta per aumentare notevolmente le previsioni inserite con la variante 2015, eliminando inoltre tutti i limiti per le varie destinazioni: insomma, vogliono fare come gli pare". Lo denuncia il capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta, criticando non solo la scelta di Rfi ma anche quelle urbanistiche dell'allora giunta di centrosinistra e ricordando che ora "Rfi chiede di 'aumentare la Sul (Superficie utile lorda) del comparto da 8mila a 12mila metri quadrati prevedendo un mix flessibile di funzioni: residenze collettiva, turistico-ricettivo e commerciale'".

