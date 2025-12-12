Maxi sequestro di cocaina purissima al porto di Civitavecchia | la droga vale 15 milioni di euro

Un importante intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di circa 138 chilogrammi di cocaina purissima al porto di Civitavecchia, con un valore stimato di 15 milioni di euro. L'operazione, condotta da Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, ha colpito un ingente carico nascosto all’interno di un autoarticolato sbarcato da Barcellona.

Duro colpo ai narcos nel porto di Civitavecchia. Nel corso dei servizi svolti congiuntamente nel mese di novembre tra la Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, la Guardia di Finanza di Roma – Gruppo Civitavecchia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM Lazio 3 è stato sequestrato un ingente carico di cocaina purissima, pari a circa 138 chilogrammi, nascosto all’interno del carico di un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona. L’attività, sviluppata nell’ambito dei controlli di sicurezza doganale e antidroga presso lo scalo portuale, è scaturita da una meticolosa analisi del rischio condotta a livello interforze e che ha consentito agli operatori di individuare e fermare un autoarticolato di proprietà di una società slovena. 🔗 Leggi su Lapresse.it