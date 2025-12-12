Maxi intossicazione indagato il titolare del ristorante
Dopo la grave intossicazione alimentare avvenuta il 10 dicembre che ha coinvolto circa venti persone, con alcune in condizioni critiche, la Procura di Genova ha aperto un’indagine iscrivendo nel registro degli indagati il titolare del ristorante Just Balilla di via Cesarea.
Dopo il caso della maxi intossicazione che mercoledì 10 dicembre ha coinvolto una ventina di persone di cui alcune finite in ospedale (due in condizioni serie) la Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati il titolare del ristorante, il Just Balilla di via Cesarea, nel cuore della.
