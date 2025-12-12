Maxi controlli a Desio | 93 auto fermate una patente ritirata e presidi anti maranza

A Desio, durante l'operazione Smart, sono state fermate 93 auto e una patente è stata ritirata. Mentre il nuovo comandante della polizia locale, Giuseppe Falcone, prende servizio, l’amministrazione comunale ha reso noti i risultati dei controlli nelle aree a rischio, svolti nelle notti del 21, 22 e 28, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Mentre Desio ha un nuovo comandante della polizia locale, Giuseppe Falcone, l’amministrazione comunale ha snocciolato i dati locali dell’operazione Smart, il il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio, che si è svolto in diversi comuni brianzoli nelle notti del 21, 22, 28 e. Monzatoday.it Desio, 93 controlli e una patente ritirata: le notti del progetto SMART scandagliano la città - Il Comandante della Polizia Locale ha evidenziato come la strategia adottata – pattuglie multiple, movimenti continui e lampeggianti accesi – abbia avuto un forte effetto deterrente ... mbnews.it ? CENA DI NATALE SEZIONE LEGA DI DESIO Quando: Martedì 16 dicembre, ore 20:00 Dove: Cooperativa San Carlo, Via Pietro Arienti n.11, Desio Contributo: 25€ a persona #LegaMonzaBrianza #monzabrianza #Lombardia #Brianza - facebook.com facebook

Maxi-sequestro di droga: quattro ferraresi arrestati

Video Maxi-sequestro di droga: quattro ferraresi arrestati Video Maxi-sequestro di droga: quattro ferraresi arrestati