Maven e Otunga gettano ombre sul passato di Cena | Non è finita Altre rivelazioni stanno arrivando

John Cena si prepara a ritirarsi questo sabato come il più grande di tutti i tempi, ma la sua carriera non è stata priva di controversie. Ora che ci avviciniamo a questa data importante, stanno emergendo nuove informazioni. Sono infatti trapelati nuovi dettagli su presunti problemi dietro le quinte tra John Cena e diversi ex wrestler WWE, dopo che Maven ha condiviso nuove informazioni sulle tensioni legate sia a David Otunga che ad Alex Riley. L'ex vincitore della prima stagione di Tough Enough ne ha parlato durante Cafe de Rene con Rene Dupree. Negli ultimi tempi David Otunga è stato molto aperto riguardo alle sue esperienze con John Cena durante il periodo della Nexus.