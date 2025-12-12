Mattarella | ' minacciare uso armi nucleari crimine contro umanità'

Il presidente Mattarella ha condannato con fermezza l'uso minacciato di armi nucleari, definendolo un crimine contro l’umanità. Ricordando gli 80 anni dalla creazione della comunità internazionale, sottolinea l'importanza di mantenere saldo l'impegno verso la pace e il rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Ottanta anni or sono, la comunità internazionale si è ricostituita intorno a valori sanciti solennemente dalla Carta delle Nazioni unite. La cristallizzazione intorno a equilibri di forze contrapposte ha congelato, per un lungo periodo, parte delle potenzialità delle indicazioni del testo. Eppure, in questo arco di tempo, molto si è visto di positivo nella vita internazionale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con il Coro diplomatico. "Numerosi popoli -ha ricordato il Capo dello Stato- hanno conquistato la loro indipendenza. Iltempo.it

