Mattarella | Minacciare l’uso di armi nucleari è un crimine contro l’umanità

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che minacciare l’uso di armi nucleari rappresenta un crimine contro l’umanità. Le sue parole sono state pronunciate durante la cerimonia di fine anno con il Coro diplomatico, ribadendo l’importanza della pace e della responsabilità internazionale nel mantenimento della sicurezza globale.

(Adnkronos) – Minacciare l'uso di armi nucleari è un crimine contro l'umanità. Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con il Coro diplomatico. "Ottanta anni or sono, la comunità internazionale si è ricostituita intorno a valori sanciti solennemente dalla Carta delle Nazioni