Durante la cerimonia di fine anno con il corpo diplomatico, il Presidente Mattarella ha sottolineato che minacciare l'arma nucleare rappresenta un crimine contro l'umanità. Ha inoltre evidenziato l'assurdità di usare la guerra come mezzo per raggiungere la pace, facendo riferimento alla situazione in Russia.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia dello scambio di auguri di fine anno con il corpo diplomatico, in un passaggio ha fatto riferimento alla Russia: "Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace: è paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni". Ancora una volta il Presidente ha ribadito che l'Italia sta con Kiev. "È il quarto Natale di guerra per il popolo ucraino. Si moltiplicano gli attacchi russi alle città e alle infrastrutture energetiche e civili. Le vittime civili sono sempre più numerose. Ilgiornale.it

Mattarella: 'Minacciare l'arma nucleare è un crimine contro l'umanità' - Nel contesto attuale, si rende necessario ribadire con forza che l'uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare un crimine contro l'umanità", ha detto il ... ansa.it

Mattarella: 'minacciare uso armi nucleari crimine contro umanità' - "Ottanta anni or sono, la comunità internazionale si è ricostituita intorno a valori sanciti solennemente dalla Carta delle Nazioni unite. lagazzettadelmezzogiorno.it

