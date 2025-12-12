Mattarella | minaccia nucleare è crimine
Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mantenere sotto controllo la corsa agli armamenti nucleari, evidenziando che la minaccia nucleare costituisce un grave crimine. Ricorda i progressi ottenuti nella limitazione delle armi di distruzione di massa e l'importanza di rafforzare gli sforzi internazionali per prevenire questa minaccia.
18.20 "Il controllo della corsa agli armamenti,in particolare di armi di distruzione definitiva,come quelle nucleari,aveva conosciuto risultati significativi. Nel contesto attuale, si rende necessario ribadire con forza che l'uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare un crimine contro l'umanità". Così Mattarella per lo scambio di auguri al corpo diplomatico.Parlando poi di guerra per l'accaparramento di risorse ha aggiunto: "Va respinta l'ipotesi che questi valori siano del 'nuovo ordine'". Servizitelevideo.rai.it
Mattarella, minacciare l'arma nucleare è un crimine contro l'umanità - 'Il controllo della corsa agli armamenti, in particolare di armi di distruzione definitiva, come quelle nucleari, ... notizie.tiscali.it
Mattarella: minaccia nucleare è crimine contro l'umanità - Occorre 'ribadire con forza che l'uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti ... notizie.tiscali.itCon un profilo fake minaccia il Papa, Mattarella e il Comune: nei guai un salernitano - facebook.com facebookMinacce social al presidente Mattarella e al Papa: salernitano nei guai salernotoday.it/cronaca/minacc… citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/origina… x.com