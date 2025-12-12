Mattarella | Integrità per l' Ucraina noi al loro fianco No all' ordine dei violenti

Il presidente Mattarella esprime il sostegno dell’Italia all’Ucraina, sottolineando l’importanza dell’integrità e della solidarietà internazionale. Durante la cerimonia con il Corpo diplomatico, ha ribadito il rifiuto di un nuovo ordine mondiale fondato su violenza e sopraffazione, affermando il ruolo dell’Italia come alleato e difensore dei valori di pace e rispetto.

