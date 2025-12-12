Mattarella | integrità per l' Ucraina no all' ordine dei violenti

Durante il suo discorso al Corpo Diplomatico, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'integrità per l'Ucraina e ha condannato la violenza, richiamando simbolicamente i valori di giustizia e solidarietà. Le sue parole riflettono un appello a mantenere la calma e il rispetto delle norme internazionali, in un contesto di tensioni e conflitti.

AGI - Non lo cita espressamente,  Sergio Mattarella, ma è impossibile non ascoltare il  leit motiv  del suo discorso al  Corpo Diplomatico  senza che venga in mente il racconto evangelico del ricco epulone, che teneva sotto il tavolo il povero Lazzaro a litigarsi coi cani le briciole del suo banchetto. Come finì l’epulone lo dice Luca, e non c’è bisogno di aggiungere altro. Se non che, in un mondo dove le  corporazioni internazionali  vivono le regole con l’insofferenza di chi si ritiene al di sopra di esse e dove il prepotente pretende di giustificare la  sopraffazione, insofferente anch’egli alle regole che hanno garantito  pace e sicurezza  per otto decenni, il rischio della  deflagrazione generale  è assai alto. Agi.it

