Mattarella | Integrità per l' Ucraina no all' ordine dei violenti

Durante il suo discorso al Corpo Diplomatico, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'integrità per l'Ucraina e ha condannato l'uso della violenza come strumento di conquista. Le sue parole richiamano temi di giustizia e solidarietà, invitando alla responsabilità internazionale e alla difesa dei valori fondamentali in un contesto di crisi globale.

© Agi.it - Mattarella: "Integrità per l'Ucraina, no all'ordine dei violenti" AGI - Non lo cita espressamente, Sergio Mattarella, ma è impossibile non ascoltare il leit motiv del suo discorso al Corpo Diplomatico senza che venga in mente il racconto evangelico del ricco epulone, che teneva sotto il tavolo il povero Lazzaro a litigarsi coi cani le briciole del suo banchetto. Come finì l’epulone lo dice Luca, e non c’è bisogno di aggiungere altro. Se non che, in un mondo dove le corporazioni internazionali vivono le regole con l’insofferenza di chi si ritiene al di sopra di esse e dove il prepotente pretende di giustificare la sopraffazione, insofferente anch’egli alle regole che hanno garantito pace e sicurezza per otto decenni, il rischio della deflagrazione generale è assai alto. Agi.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ucraina, Mattarella: “Quarto Natale di guerra, l’Italia è al fianco di Kiev. No a un nuovo ordine basato sulla sopraffazione” - E dice: "Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni" ... dire.it

ASSET RUSSI E UCRAINA/ Lo “strappo” di Mattarella per contrastare la linea del governo - Ieri, mentre l’Italia si opponeva col Belgio all’uso diretto degli asset russi per finanziare l’Ucraina, Mattarella ha assunto una posizione contraria ... ilsussidiario.net

Mattarella con Kiev: «Italia e Ue difendano l’integrità ucraina» Critica la Russia: «Chi evoca la pace non può pretendere di imporre condizioni. Non è accettabile un mondo con pochi predestinati seduti al banchetto e molti altri destinati a sperare di ricavarne s x.com

Ieri il Presidente #Mattarella è intervenuto con un altro discorso memorabile. Questa volta alla Conferenza degli Ambasciatori. C’è chi – giustamente – ha sottolineato quanto ipocrita sia stata la denuncia verso una #Russia che «con la forza ridefinisce i confini - facebook.com facebook

