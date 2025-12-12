Mattarella | Insensata pace di chi muove la guerra Italie e Ue con Kiev

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mantenere fermo il sostegno all'Ucraina, condannando ogni tentativo di pace insensata e riaffermando i valori fondamentali dell'Europa e dell'Italia. In un contesto internazionale instabile, il capo dello Stato invita a non cedere a scorciatoie che compromettano la coerenza e la responsabilità storica delle nazioni.

Di fronte a "un ordine internazionale che vacilla", senza che all'orizzonte "si intraveda, nell'immediato un'alternativa", non sono ammessi tentennamenti o scorciatoie che mettano da parte quei valori per i quali, dal 1945 ad oggi, intere generazioni si sono spese e sacrificate. Perché "non è accettabile un mondo con pochi predestinati seduti a banchetto e molti altri destinati a sperare di ricavarne alcune briciole". Sergio Mattarella accoglie al Quirinale il corpo diplomatico accreditato nel nostro Paese - 132 ambasciatori provenienti da tutto il mondo ad eccezione di Russia e Bielorussia - per il consueto scambio di auguri di fine anno e rinnova la sua lezione di europeismo e multilateralismo, per il Capo dello Stato argini più che mai attuali a quelle "logiche di potenza e di sopraffazione" che al giorno d'oggi "cercano di prevalere". Iltempo.it

