Mattarella | Insensata la pace evocata da chi impone le proprie condizioni Italia e Ue al fianco di Kyiv

Il presidente Mattarella condanna l'atteggiamento della Russia, definendolo insensato e aggressivo. L’Italia e l’Unione Europea si schierano al fianco di Kyiv, evidenziando la grave escalation nel conflitto e la necessità di tutela della sovranità ucraina contro le azioni di Mosca.

"Un protagonista della comunità internazionale, la Federazione Russa, ha, sciaguratamente, scelto di travolgere questo percorso ripristinando, con la forza, l'antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con il Corpo diplomatico. Il monito è chiaro: "Le generazioni globali che lottarono contro il nazifascismo in Europa, contro il colonialismo, contro i totalitarismi per rivendicare libertà e diritti, spesso anche a costo della vita, ricercando un progetto di collaborazione sfociato nella creazione dell'Onu, il più ambizioso tentativo nella storia dell'umanità di dare una cornice di regole alle relazioni internazionali, rischiano di vedere infranti, oggi, i loro sacrifici ", ha avvertito.