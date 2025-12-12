Mattarella e i venti di guerra in Europa | Minacciare l’arma nucleare è un crimine contro l’umanità La strigliata a Musk e le big tech

Il presidente Mattarella ha sottolineato la gravità delle minacce di guerra in Europa, condannando l’uso dell’arma nucleare come un crimine contro l’umanità. Nel contesto delle tensioni internazionali, ha rivolto anche un duro messaggio a Musk e alle big tech, evidenziando l’importanza di controllare la corsa agli armamenti e prevenire il pericolo di distruzione globale.

«Il controllo della corsa agli armamenti, in particolare di armi di distruzione definitiva, come quelle nucleari, aveva conosciuto risultati significativi. Nel contesto attuale, si rende necessario ribadire con forza che l'uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare un crimine contro l'umanità ». Così Sergio Mattarella torna a suonare l'allarme sulla minaccia di una guerra atomica. Durante la cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico, il presidente della Repubblica ha parlato delle tensioni sullo scacchiere geopolitico, concentrandosi in particolare sul conflitto tra Russia e Ucraina.

