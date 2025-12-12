Mattarella difende l' Ue | Nucleare crimine contro l' umanità Non può evocare la pace chi muove la guerra

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente Mattarella evidenzia la posizione dell'Unione Europea sul nucleare, definendolo un crimine contro l'umanità. Sottolinea che chi avvia conflitti armati non può invocare la pace, richiamando l'importanza del controllo e della limitazione delle armi di distruzione di massa, come quelle nucleari, per garantire la sicurezza globale.

«Il controllo della corsa agli armamenti, in particolare di armi di distruzione definitiva, come quelle nucleari, aveva conosciuto risultati significativi. Nel contesto attuale, si rende necessario ribadire con forza che l'uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare un crimine contro l'umanità». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Feedpress.me

mattarella difende ue nucleareMattarella difende l'Ue: "Nucleare crimine contro l'umanità. Non può evocare la pace chi muove la guerra" - «Il controllo della corsa agli armamenti, in particolare di armi di distruzione definitiva, come quelle nucleari, aveva conosciuto risultati significativi. gazzettadelsud.it

Mattarella: Onu insostituibile, inaccettabili allusioni su armi nucleari - Definisce "inaccettabili" le allusioni all'uso di armi nucleari e difende l'Onu a cui, in ottanta anni di storia, non sono mancati "ostacoli, errori e lacune", ma che ... notizie.tiscali.it

mattarella difende l ue nucleare crimine contro l umanit224 non pu242 evocare la pace chi muove la guerra

© Feedpress.me - Mattarella difende l'Ue: "Nucleare crimine contro l'umanità. Non può evocare la pace chi muove la guerra"

Mogherini: l'accordo con l'Iran sul nucleare non si tocca

Video Mogherini: l'accordo con l'Iran sul nucleare non si tocca