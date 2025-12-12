masterchef italia sorprende con il 92enne luciano matteo che vive chiuso in casa da 10 anni e celestino con la sua numerosa famiglia 10 persone

La prima puntata della quindicesima stagione di “MasterChef Italia” va in onda su Sky e Now, presentando protagonisti sorprendenti come Luciano, 92 anni, Matteo, che vive da 10 anni “chiuso in casa”, e Celestino con la sua grande famiglia di 10 persone. La puntata ha riscosso grande interesse, mettendo in luce storie uniche e talenti culinari.

Ieri sera, giovedì 11 dicembre, su Sky e in streaming su Now è andata in onda la prima puntata della quindicesima stagione di “MasterChef Italia”. Davanti ai giudici storici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con la supervisione della chef Chiara Pavan, si sono presentati alcuni concorrenti che hanno destato già curiosità. A sorpresa è apparso alla veneranda età di 92 anni Luciano che ha raccontato la sua storia toccante, ha iniziato a cucinare quando sua moglie – scomparsa da qualche anno – non poteva farlo più. È stato l’amministratore delegato di una piccola società di telecomunicazioni, poi l’approdo al cooking show di Sky. Ilfattoquotidiano.it

