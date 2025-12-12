MasterChef Italia sorprende con il 92enne Luciano Matteo che vive chiuso in casa da 10 anni e Celestino con la sua numerosa famiglia 10 persone

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima puntata della quindicesima stagione di “MasterChef Italia” va in onda su Sky e Now, presentando protagonisti sorprendenti come Luciano, 92 anni, Matteo, che vive da 10 anni “chiuso in casa”, e Celestino con la sua grande famiglia di 10 persone. La puntata ha riscosso grande interesse, mettendo in luce storie uniche e talenti culinari.

Ieri sera, giovedì 11 dicembre, su Sky e in streaming su Now è andata in onda la prima puntata della quindicesima stagione di “MasterChef Italia”. Davanti ai giudici storici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con la supervisione della chef Chiara Pavan, si sono presentati alcuni concorrenti che hanno destato già curiosità. A sorpresa è apparso alla veneranda età di 92 anni Luciano che ha raccontato la sua storia toccante, ha iniziato a cucinare quando sua moglie – scomparsa da qualche anno – non poteva farlo più. È stato l’amministratore delegato di una piccola società di telecomunicazioni, poi l’approdo al cooking show di Sky. Ilfattoquotidiano.it

Masterchef, il 92enne Luciano e il 25enne Niccolò alle selezioni. E sono due uragani

masterchef italia sorprende 92enneMasterchef, il 92enne Luciano e il 25enne Niccolò alle selezioni. E sono due uragani - Firenze, 12 dicembre 2025 – Si sono riaccesi i fornelli di MasterChef Italia, con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronti a valutare la nuova ondata di aspiranti ... lanazione.it

masterchef italia sorprende 92enneMasterchef, Luciano di 92 anni conquista Cannavacciuolo: “Ho iniziato quando si è ammalata mia moglie” - Il percorso di Luciano, 92 anni, che debutta a MasterChef con un piatto delle sue origini e un racconto essenziale che colpisce subito i giudici. rds.it

masterchef italia sorprende con il 92enne luciano matteo che vive chiuso in casa da 10 anni e celestino con la sua numerosa famiglia 10 persone

© Ilfattoquotidiano.it - MasterChef Italia sorprende con il 92enne Luciano, Matteo che vive “chiuso in casa da 10 anni” e Celestino con la sua numerosa famiglia (10 persone)

Deportato in guerra, il 92enne “Pino” si commuove per la medaglia in ospedale

Video Deportato in guerra, il 92enne “Pino” si commuove per la medaglia in ospedale