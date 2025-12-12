MasterChef Italia riparte con un concorrente da primato | Luciano 92 anni conquista i giudici

È ripartito MasterChef Italia, tra novità e riconferme. La prima puntata ha visto tra i concorrenti Luciano, 92 anni, che ha conquistato i giudici con la sua esperienza e passione. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto nuovi aspiranti chef pronti a sfidarsi, portando con sé storie e ambizioni diverse.

