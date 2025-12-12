MasterChef Italia | Luciano 92 anni emoziona tutti cucinando per la moglie scomparsa | Aveva un sesto senso

Luciano Del Rio, 92 anni, concorrente di MasterChef Italia 2025, ha conquistato il pubblico con un gesto toccante: cucinare per la moglie scomparsa. La sua storia e le emozioni condivise in cucina hanno toccato profondamente gli spettatori, dimostrando come l'amore e la passione possano superare ogni ostacolo.

Luciano Del Rio, classe 1932, è uno dei concorrenti di MasterChef Italia 2025 che più ha emozionato e commosso il pubblico. Originario di La Spezia, vive a Roma da anni, ha tre figli, è ancora molto attivo e ha raccontato che ha iniziato a cucinare solo una decina di anni fa, quando sua moglie Miriam, una cuoca dotata di grande intuito ai fornelli, non ha più potuto farlo per ragioni di salute. Durante l’ultima puntata di Masterchef, ha raccontato a Cannavacciuolo: “Ho iniziato a cucinare per me e per lei inizialmente, e anche per loro (i figli ndr) sabato e la domenica, quando venivano a trovarci. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - MasterChef Italia: Luciano, 92 anni, emoziona tutti cucinando per la moglie scomparsa: “Aveva un sesto senso”

