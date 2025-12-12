MasterChef Italia 2026 al via | la ‘vedetta’ di Chiara Pavan
MasterChef Italia 2026 prende il via con la presenza di Chiara Pavan, chef stellata e stellata verde Michelin, come “vedetta” dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La sua figura accompagna gli aspiranti chef durante la fase preliminare prima del classico Live Cooking, aggiungendo competenza e prestigio alla competizione culinaria.
Anche quest’anno a MasterChef Italia i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si avvalgono della presenza della Chef Chiara Pavan, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, come loro “vedetta” presso gli aspiranti chef durante la preparazione dei piatti, prima del vero e proprio Live Cooking. Chef Chiara ha affiancato anche Laurence, per gli amici Flash: il giudizio non è stato dei migliori sin da subito e, convocata in studio dopo la cucinata al cospetto dei giudici, ha ribadito il suo parere tutt’altro che positivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
