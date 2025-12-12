MasterChef Italia 2026 al via | la ‘vedetta’ di Chiara Pavan

MasterChef Italia 2026 prende il via con la presenza di Chiara Pavan, chef stellata e stellata verde Michelin, come “vedetta” dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La sua figura accompagna gli aspiranti chef durante la fase preliminare prima del classico Live Cooking, aggiungendo competenza e prestigio alla competizione culinaria.

