MasterChef i tre giudici presentano la nuova edizione del programma in onda su SKY | Più consapevolezza meno sprechi e tante storie vere Quando in tv

I tre giudici di MasterChef Italia presentano la nuova stagione del programma in onda su Sky, in partenza dal 11 dicembre. La rinnovata edizione si focalizza su consapevolezza, riduzione degli sprechi e storie autentiche, con prove sorprendenti e ospiti di rilievo. La trasmissione sarà disponibile su Sky Uno, NOW e Sky Go, promettendo un'esperienza culinaria ricca di novità e emozioni.

