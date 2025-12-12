massa sfida il castenaso faenza occhio alla spal

Nel weekend si disputa la giornata n.17 del campionato di Eccellenza, ultima del 2025 e di andata. Massa affronta il Castenaso in una sfida importante, mentre Faenza si prepara alla partita contro la Spal. Le gare rappresentano un momento cruciale per le squadre, che cercano di consolidare le proprie posizioni prima della pausa natalizia.

Nel weekend entrante si giocano le gare della giornata n.17 del campionato di Eccellenza, ultimo turno del 2025 ed ultima di andata. Domani alle 15 vanno in scena gli anticipi Fratta Terme-Osteria Grande, Medicina-Comacchiese e Sant'Agostino-Mezzolara. Domenica, alle 14.30, si giocano invece tutte le altre sfide. Massa Lombarda-Castenaso. Sfida di vertice al 'Dini e Salvalai'. I padroni di casa sono al 4° posto con 26 punti in piena zona playoff, ma hanno raccolto solo 1 punto nelle ultime 3 gare interne. Gli ospiti, annunciati in frenata (1 punto nelle ultime 2 gare), inseguono comunque al 6° posto, ad appena una lunghezza di distanza.