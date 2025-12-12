Martina Colombari con un livido sull'occhio prima della semifinale di Ballando | cosa è successo in sala prove
A meno di un giorno dalla semifinale di Ballando con le Stelle, Martina Colombari è apparsa con un livido sull'occhio nelle sue storie Instagram, lasciando i fan curiosi su quanto accaduto durante le prove.
Tra le sue storie Instagram, a meno di un giorno dalla semifinale di Ballando con le Stelle, Martina Colombari si è mostrata con un livido sull'occhio. Ecco cosa è successo in sala prove. Fanpage.it
Martina Colombari con un livido sull’occhio prima della semifinale di Ballando: cosa è successo in sala prove - Tra le sue storie Instagram, a meno di un giorno dalla semifinale di Ballando con le Stelle, Martina Colombari si è mostrata con un livido sull'occhio ... fanpage.it
Ballando con le Stelle, Martina Colmbari con un occhio nero: l'accusa a Luca Favilla - Sia la ex miss Italia che il suo maestro di Ballando compaiono in una storia Instagram con vistosi lividi sul viso: ma cosa è successo? today.itIl figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha raccontato alcuni episodi inediti legati al periodo più difficile della sua vita, spiegando di non essere pentito di ciò che è accaduto perché altrimenti non avrebbe compreso molte cose - facebook.com facebookIl figlio di Billy, ex difensore del Milan, e Martina Colombari si è confessato al Corriere della Sera: l'uso di droghe, l'iperattività, il percorso di riabilitazione in Svizzera x.com
SIMONE RAINERI - Il colore dell'imperfezione