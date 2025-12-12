Martedì 16 la Festa del Patrocinio di San Gennaro | attesa per la liquefazione del sangue

Il 16 dicembre 2025, alle ore 9:00, presso la Cappella del Tesoro di San Gennaro in via Duomo, si terrà la Festa del Patrocinio, una delle principali celebrazioni dedicate al Santo Patrono di Napoli. L'evento attira numerosi fedeli e devoti, con l'attesa della tradizionale liquefazione del sangue di San Gennaro.

Martedì 16 dicembre 2025, dalle 9.00, la Cappella del Tesoro di San Gennaro in via Duomo ospita la Festa del Patrocinio di San Gennaro, una delle tre celebrazioni annuali dedicate al Santo Patrono di Napoli. A presiedere la funzione sarà l’Abate Prelato monsignor Vincenzo De Gregorio, affiancato dai membri della Deputazione, l’organo che rappresenta la città e custodisce reliquie e patrimonio del Tesoro. Un rito legato alla storia della città. Quella del 16 dicembre è una ricorrenza profondamente napoletana: ricorda il prodigioso episodio del 1631, quando un’eruzione del Vesuvio minacciò di travolgere la città. Ildenaro.it

Festa di Natale per gli Over 60! Martedì 23 dicembre 2025, dalle 15.30 alle 18.00, presso il Centro Diurno Anziani in Viale Locatelli 4, il Comune di Dalmine vi invita a partecipare alla tradizionale Festa di Natale dedicata agli over 60. Sarà un pomeriggio - facebook.com facebook