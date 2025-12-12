marte mostra il suo lato emotivo con il nuovo singolo luna

Marte svela il suo lato più emotivo con il nuovo singolo

Marte pubblica luna, una ballad contemporanea sull’incomunicabilità che porta a una rottura. Dopo avere mostrato il suo lato ribelle e da club con verdeleopardo, Marte pubblica luna, singolo fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 12 dicembre, distribuito con The Orchard. Scritto insieme a menomale e Kimerica, con quest’ultima che ha curato anche la produzione, il brano rappresenta il secondo assaggio di un EP di prossima uscita. Su un tappeto sonoro delicato, la cantautrice riflette, in una ballad contemporanea, sull’incomunicabilità che porta a una rottura. La nostalgia è il sentimento predominante, con il racconto di una storia che finisce e di quello che lascia dietro di sé. Spettacolo.eu

