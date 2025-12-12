Marsiglia non vuole arrendersi alla criminalità

Internazionale.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsiglia affronta una crescente sfida contro la criminalità, con quartieri difficili che vivono una diffusa sensazione di impotenza e insicurezza. L’aumento delle estorsioni aggrava una situazione già delicata, spingendo la città a cercare soluzioni per contrastare questa minaccia e ripristinare la tranquillità nelle zone più vulnerabili.

Nei quartieri più difficili della città francese si sta diffondendo una sensazione diffusa d’impotenza e di pericolo, mentre le estorsioni aumentano in modo preoccupante. Leggi. Internazionale.it

marsiglia non vuole arrendersi alla criminalit224

© Internazionale.it - Marsiglia non vuole arrendersi alla criminalità

marsiglia vuole arrendersi criminalit224Marsiglia non vuole arrendersi alla criminalità - Nei quartieri più difficili della città francese si sta diffondendo una sensazione diffusa d’impotenza e di pericolo, mentre le estorsioni aumentano in modo preoccupante. Da internazionale.it

Marsiglia, arriva il documentario sulla stagione: il discorso segreto di De Zerbi è meraviglioso - Marsiglia, ecco il documentario sulla stagione: il discorso da brividi di De Zerbi nello spogliatoio Cambiare la mentalità e riportare il Marsiglia in Champions League. Si legge su corrieredellosport.it