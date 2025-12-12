Marsiglia non vuole arrendersi alla criminalità
Marsiglia affronta una crescente sfida contro la criminalità, con quartieri difficili che vivono una diffusa sensazione di impotenza e insicurezza. L’aumento delle estorsioni aggrava una situazione già delicata, spingendo la città a cercare soluzioni per contrastare questa minaccia e ripristinare la tranquillità nelle zone più vulnerabili.
Nei quartieri più difficili della città francese si sta diffondendo una sensazione diffusa d’impotenza e di pericolo, mentre le estorsioni aumentano in modo preoccupante. Leggi. Internazionale.it
