Il match tra Marsiglia e Monaco, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle 20:45 al Velodrome, rappresenta il gran finale del sedicesimo turno di Ligue 1. Due delle principali contendenti al secondo posto si sfidano in una sfida decisiva, con formazioni ufficiali, quote, pronostici e convocati pronti a delineare un confronto importante nella lotta per la qualificazione europea.

© Infobetting.com - Marsiglia-Monaco (domenica 14 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gran finale di giornata al Velodrome

Gran finale del sedicesimo turno di Ligue1 tra le due principali contendenti al secondo posto finale: da una parte il Marsiglia di De Zerbi e dall’altra il Monaco di Pocognoli. Per entrambe il turno di Champions League è stato fortunato, con 2 importanti vittorie che le avvicinano al passaggio del turno. Il colpaccio l’hanno fatto gli asemists che hanno battuto il Galatasaray grazie ad un gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Pronostico Marsiglia-Monaco: è il colpo del ko - Monaco è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it