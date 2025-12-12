Marsiglia-Monaco domenica 14 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Marsiglia e Monaco, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle 20:45, rappresenta il grande finale del sedicesimo turno di Ligue1. Le due squadre, principali contendenti al secondo posto, si sfidano in una partita decisiva per la classifica, con formazioni e pronostici che promettono grande spettacolo e incertezza.

Gran finale del sedicesimo turno di Ligue1 tra le due principali contendenti al secondo posto finale: da una parte il Marsiglia di De Zerbi e dall’altra il Monaco di Pocognoli. Per entrambe il turno di Champions League è stato fortunato, con 2 importanti vittorie che le avvicinano al passaggio del turno. Il colpaccio l’hanno fatto gli asemists che hanno battuto il Galatasaray grazie ad un gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Ligue 1, PSG ko contro il Monaco di Pogba: il Marsiglia di De Zerbi raggiunto sul 2-2 al 92°: niente sorpasso in testa alla classifica - 0 sul campo del Monaco nella quattordicesima giornata di Ligue 1, aperta dal successo di misura del Rennes a Metz nell'anticipo di venerdì sera. msn.com Risultati Ligue 1, il Lille batte Marsiglia e lo aggancia in zona Champions! Per la squadra di De Zerbi mancato il momentaneo sorpasso in vetta. Ko anche il Monaco in casa del Brest x.com ???? Risultati Ligue 1, il Lille batte Marsiglia e lo aggancia in zona Champions! Per la squadra di De Zerbi mancato il momentaneo sorpasso in vetta. Ko anche il Monaco in casa del Brest - facebook.com facebook © Infobetting.com - Marsiglia-Monaco (domenica 14 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

