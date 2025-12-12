Marsiglia-Monaco domenica 14 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 14 dicembre 2025 alle ore 20:45 si sfideranno Marsiglia e Monaco, due delle principali contendenti al secondo posto in Ligue1. La partita rappresenta il gran finale del sedicesimo turno, con formazioni, quote e pronostici pronti a determinare chi si avvicinerà di più alla vetta della classifica.

Gran finale del sedicesimo turno di Ligue1 tra le due principali contendenti al secondo posto finale: da una parte il Marsiglia di De Zerbi e dall'altra il Monaco di Pocognoli. Per entrambe il turno di Champions League è stato fortunato, con 2 importanti vittorie che le avvicinano al passaggio del turno. Il colpaccio l'hanno fatto gli asemists che hanno battuto il Galatasaray grazie ad un gol .

Pronostico Marsiglia vs Monaco – 14 Dicembre 2025 - Monaco inaugura una sfida di alta quota nella Ligue 1, in programma il 14 Dicembre 2025 alle 20:45 all'Orange Vélodrome.