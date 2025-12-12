Marsiglia-Monaco domenica 14 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Marsiglia e Monaco, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 20:45, rappresenta il grande finale del sedicesimo turno di Ligue 1. Le due squadre, principali contendenti al secondo posto, si sfideranno in una partita che promette spettacolo e incerta battaglia per avanzare nella classifica.

Gran finale del sedicesimo turno di Ligue1 tra le due principali contendenti al secondo posto finale: da una parte il Marsiglia di De Zerbi e dall’altra il Monaco di Pocognoli. Per entrambe il turno di Champions League è stato fortunato, con 2 importanti vittorie che le avvicinano al passaggio del turno. Il colpaccio l’hanno fatto gli asemists che hanno battuto il Galatasaray grazie ad un gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Ligue 1, PSG ko contro il Monaco di Pogba: il Marsiglia di De Zerbi raggiunto sul 2-2 al 92°: niente sorpasso in testa alla classifica - 0 sul campo del Monaco nella quattordicesima giornata di Ligue 1, aperta dal successo di misura del Rennes a Metz nell'anticipo di venerdì sera. msn.com