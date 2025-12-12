Marsala condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello il medico di Messina Denaro durante la latitanza | accusato di falso e concorso esterno alla mafia

Alfonso Tumbarello, medico di Messina Denaro durante la latitanza, è stato condannato a 15 anni di reclusione. Accusato di falso e concorso esterno alla mafia, si sarebbe reso responsabile di aver validato numerose prescrizioni destinate al boss mafioso. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha evidenziato il suo coinvolgimento nelle cure del latitante.

Per lui l'accusa aveva chiesto 18 anni di carcere. Tumbarello si sarebbe reso colpevole di aver validato ben 147 prescrizioni, destinate consapevolmente a Messina Denaro e non ad Andrea Bonafede Alfonso Tumbarello, il medico che si prese in carico l'iter delle cure del boss mafioso Matteo Mes.

