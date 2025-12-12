Marotta | Sconfitte determinate da episodi Rinnovo Carlos Augusto? Siamo in una…

Durante la cena di Natale dell’Inter, il presidente Beppe Marotta ha analizzato l’andamento della squadra nel corso dell’anno, evidenziando come le sconfitte siano state spesso determinate da episodi. Ha inoltre toccato il tema del rinnovo di Carlos Augusto, condividendo lo stato di avanzamento delle trattative e i prossimi passi.

Marotta. Nel corso della tradizionale cena di Natale dell' Inter, il presidente Beppe Marotta ha tracciato un bilancio ampio e ragionato sull'anno nerazzurro. Il dirigente ha ricordato come il 2025 del club sia stato segnato da una crescita costante, evidenziando la bontà del percorso intrapreso: " Faccio un consuntivo dell'anno molto positivo, al di là di vittorie e sconfitte il percorso è stato virtuoso sotto tutti i punti di vista. Il modello societario è vincente e la squadra ha risposto positivamente, l'inizio di questa stagione sta deponendo per ora nel modo migliore ". Un commento che testimonia la fiducia della dirigenza nella direzione intrapresa.

#Marotta a #Sky: "Due episodi hanno determinato due sconfitte a mio avviso immeritate: una legata a un nostro errore, l'altra non per errore nostro ma per una decisione arbitrale perlomeno avventata"

Marotta: “Il consultivo dell'anno è molto positivo: al di là di vittorie e sconfitte, il percorso è stato virtuoso e va riconosciuto come il modello sia vincente e la squadra abbia risposto positivamente. E anche l'inizio di questa stagione depone a favore che le cose c - facebook.com Vai su Facebook

Marotta: "Nel calcio non sempre vince la più forte, due episodi hanno portato a due sconfitte. Attenti al mercato di gennaio, ma..."

Inter, Marotta: "Sconfitta immeritata contro il Liverpool, ma sono ottimista". Il presidente dell'Inter ha parlato a Sky dalla festa di Natale nerazzurra: "La sconfitta col Liverpool lascia amarezza perché è immeritata, ma ci darà una carica maggiore in vista delle ultime partit ...