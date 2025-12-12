Mario Biondi pubblica la riedizione dell’album A Very Special Mario Christmas

Mario Biondi torna con una riedizione speciale del suo celebre album natalizio.

Mario Biondi pubblica A Very Special Mario Christmas, la riedizione del fortunato album Mario Christmas del 2013. Da oggi, 12 dicembre, è disponibile A Very Special Mario Christmas per Sony Music Italia, la riedizione del fortunato album Mario Christmas del 2013, contenente una raccolta dei più celebri brani natalizi reinterpretati da Mario Biondi. Oltre ai classici del Natale rivisitati al tempo, comprende anche il brano Cool Yule (feat. Antonio Faraò), una raffinata rivisitazione della canzone scritta da Steve Allen e resa celebre nel 1953 da Louis Armstrong, un’artista che Mario Biondi ha sempre citato come fonte d’ispirazione fondamentale per la sua carriera. Spettacolo.eu

