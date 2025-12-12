Mario Biondi fuori la riedizione A Special Very Mario Christmas

Roma, 12 dic. (askanews) – É uscito “A very special Mario Christmas” per Sony Music Italia, riedizione del fortunato album “Mario Christmas” del 2013, contenente una raccolta dei più celebri brani natalizi reinterpretati da Mario Biondi. Oltre ai classici del Natale rivisitati al tempo, comprende anche il brano “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, una raffinata rivisitazione della canzone scritta da Steve Allen e resa celebre nel 1953 da Louis Armstrong, un’artista che Mario Biondi ha sempre citato come fonte d’ispirazione fondamentale per la sua carriera. La collaborazione con il pianista jazz Antonio Faraò aggiunge al brano un tocco di sofisticatezza strumentale. Ildenaro.it

La nuova riedizione di “A Very Special Mario Christmas” è finalmente disponibile in CD e doppio LP! Potete acquistarlo al link: bio.to/mariobiondi Buon ascolto e buone feste! #MarioBiondi #AVerySpecialMarioChristmas @SonyMusicItaly x.com