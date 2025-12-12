L’intervista di Marino a La Stampa analizza il ruolo degli algoritmi nel processo di acquisto dei calciatori in casa Juventus. Sottolineando l’importanza del fiuto umano, Marino evidenzia come la selezione accurata dei dati rappresenti un supporto fondamentale nelle scelte di mercato, evidenziando un equilibrio tra tecnologia e intuizione nella gestione delle operazioni di mercato.

Maria a La Stampa l’utilizzo degli algoritmi. L’importanza del fiuto umano e la selezione dei dati più utili per gli acquisti. Pierpaolo Marino, direttore sportivo di grande esperienza, ha espresso la sua opinione sull’utilizzo degli algoritmi e dei dati statistici nel processo di acquisto dei calciatori, un modello sempre più diffuso e adottato anche dalla Juventus con l’arrivo dell’Amministratore Delegato Damien Comolli. Intervistato da La Stampa, Marino ha sottolineato come l’elemento umano debba restare centrale nelle decisioni. Secondo Marino, fino a che punto dati e algoritmi possono incidere nelle scelte, i dati sono un supporto, vanno usati in maniera selettiva. Juventusnews24.com

