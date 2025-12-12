Marianucci potrebbe lasciare il Napoli già gennaio | Torino e Cremonese sulle sue tracce

Luca Marianucci potrebbe lasciare il Napoli già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, il calciatore è nel mirino di Torino e Cremonese, che valutano un possibile trasferimento nel prossimo mercato invernale. La situazione al momento rimane in evoluzione, con l'interesse di diverse società italiane.

Luca Marianucci potrebbe salutare il Napoli già nella sessione di mercato di gennaio: ne parla Nicolò Schira su Tuttosport. Marianucci, possibile una cessione a gennaio: i dettagli. Si legge su Tuttosport: La partita tra Torino e Cremonese potrebbe giocarsi non solo allo stadio domani, ma pure sul mercato. Entrambe le formazioni sono infatti alla ricerca di un difensore centrale per rinforzarsi. Fari puntati sul centrale della nazionale Under 21 Luca Marianucci, di proprietà del Napoli dove finora ha giocato poco (appena 90 minuti). A causa della folta concorrenza il difensore livornese sta trovando ora poco spazio nelle file dei campioni d’Italia e probabilmente un semestre in prestito potrebbe risultare utile alla sua crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marianucci potrebbe lasciare il Napoli già gennaio: Torino e Cremonese sulle sue tracce

