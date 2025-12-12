Maremma da urlo Tra golf natura e sapori autentici

La Maremma si presenta come una destinazione straordinaria, capace di combinare natura incontaminata, attività sportive, eccellenze gastronomiche e comfort di lusso. Un luogo che invita a scoprire paesaggi mozzafiato, relax e autenticità, offrendo un’esperienza completa e raffinata. Un angolo di Toscana dove ogni dettaglio è pensato per soddisfare i desideri di chi cerca un equilibrio tra natura e comfort.

Semplicemente unico. Il suo segreto, offrire più di quanto si possa immaginare: sostenibilità, sport, wellness, tranquillità, natura, eccellenza in cucina, residenze di lusso, arredi di design, vicinanza alle principali città d’arte. È l’Argentario Golf & Wellness Resort a Porto Ercole, immerso nel verde argenteo della Maremma Toscana, affacciato sul promontorio dell’Argentario con vista laguna e mare. Sorto nel 2001 dall’amore per questa parte di Toscana, già con una visione sostenibile: il primo campo da golf a 18 buche certificato BioAgriCert in Italia e uno dei pochi in Europa. Un resort entrato nel giugno 2024 nel circuito “Autograph Collection Hotels” di Marriott, con i servizi più svariati, che si unisce a un progetto residenziale di 22 ville lussuose immerse tra verbena, artemisia e ulivi, alienabili, con l’unicità dei servizi e la possibilità di entrare nel contesto turistico-ricettivo, affittando o vendendo le proprie stanze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maremma da urlo. Tra golf, natura e sapori autentici

