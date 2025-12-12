mare fuori nicolas maupas e valentina romani sono innamorati

Nicolas Maupas e Valentina Romani, protagonisti della serie

Nicolas Maupas e Valentina Romani stanno insieme. Ormai la coppia, nata durante Mare Fuori, sarebbe diventata ufficiale. Nella serie cult i due attori interpretano Filippo e Naditza, due ragazzi molto diversi che si innamorano follemente. La passione, a quanto pare, sarebbe nata anche fuori dal set. A testimoniarlo una foto pubblicata sul settimanale Chi in cui gli artisti camminano per strada mano nella mano e sembrano molto felici. Nicolas Maupas e Valentina Romani innamorati: le foto che confermano la coppia. Da quando Mare Fuori è diventata uno dei fenomeni televisivi più seguiti in Italia, in tanti hanno sperato che fra Nicola Maupas e Valentina Romani ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Dilei.it

Nicolas Maupas e Valentina Romani stanno insieme: la storia continua dopo Mare Fuori, le foto - Dopo Mare Fuori in molti se lo chiedevano ancora: Nicolas Maupas e Valentina Romani stanno insieme. donnaglamour.it

Nicolas Maupas e Valentina Romani sono fidanzati: “Ora hanno una relazione stabile”, la storia dopo Mare Fuori - A confermarlo sono alcuni scatti che li ritraggono insieme mano nella mano: “La vicinanza parla da sé”. fanpage.it

Il protagonista di Mare Fuori sarà Pino Daniele nel nuovo film dal titolo "Je so' pazzo" - facebook.com Facebook