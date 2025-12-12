marco mengoni conclude a madrid il tour europeo e un 2025 da record

Marco Mengoni chiude a Madrid il suo tour europeo, segnando un 2025 da record. Con oltre 750.000 biglietti venduti e numerose date sold out in Italia e in Europa, l'artista si conferma tra i protagonisti della scena musicale internazionale, regalando un ultimo emozionante concerto al Palacio Vistalegre.

Con oltre 750.000 biglietti venduti e date sold out in Italia e in Europa, Marco Mengoni ha concluso al Palacio Vistalegre di Madrid, questi 6 mesi live in giro per l'Italia prima e l'Europa poi. 45 concerti – prodotto e organizzato da Live Nation – con cui il cantautore ha portato dal vivo uno spettacolo travolgente, emotivo e costruito con la cura scenica delle grandi produzioni internazionali. 5.000 chilometri percorsi affiancato da 13 musicisti incredibili, 11 performer e un team di 150 persone, Marco Mengoni ha attraversato l'Italia e l'Europa con uno show che ha conquistato stadi e palasport italiani, oltre alle grandi arene europee.

Eurovision 2026, Mengoni con la Spagna sul boicottaggio contro Israele: "La situazione è assurda". Marco Mengoni, a poche ore dal concerto al Palacio Vistalegre di Madrid che chiudeva il suo Live in Europe 2025, si è espresso sulla scelta della Spagna di boicottare Eurovision per la presenza di Israele.

Dai profili social di Marco: "The last dance of #MengoniLive2025 ? Gracias Madrid" Palacio Vistalegre, Madrid, Spagna ???? 10.12.2025 #MarcoMengoniLiveInEurope