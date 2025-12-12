Marco Malvaldi Andrea Vitali ed Eraldo Affinati scrivono la loro letterina a Santa Lucia
Per la quattordicesima volta, Marco Malvaldi, Andrea Vitali ed Eraldo Affinati partecipano a
Torna, per la quattordicesima edizione consecutiva, Cara Santa Lucia., il reading-concerto di luce e di doni con raccolta fondi che saranno devoluti interamente ai bambini orfani di Gaza. Ideata e organizzata da Alessandro Bottelli, l'iniziativa ha coinvolto nel corso degli anni illustri scrittori e poeti italiani con loro scritti inediti dedicati alla santa di Siracusa. Tra questi, ricordiamo Andrea Camilleri, Dacia Maraini, Erri De Luca, Tiziano Scarpa, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Antonio Scurati, Sandra Petrignani, Michela Murgia, Lorenzo Arruga, Valerio Magrelli, Maurizio Cucchi e tanti altri.
Marco Malvaldi, Andrea Vitali ed Eraldo Affinati scrivono la loro letterina a Santa Lucia - Domenica 14 dicembre alle 16 alla chiesa dell'Adorazione delle Suore Sacramentine di Bergamo torna "Cara Santa Lucia" fra musica, emozioni e solidarietà.
Marco Malvaldi racconta i pazzerelloni del BarLume - E se lo dice lui che quelli del BarLume li ha creati, c'è da credergli.
Un libro, un personaggio- intervista Andrea Vitali