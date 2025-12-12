Marco Castello | Facevo il cameriere ma senza creare impazzivo Uso pop meme e TikTok per salvare le radici siciliane

Marco Castello, cantante e artista siciliano, racconta il suo percorso tra musica pop e cultura digitale. Con il suo nuovo album

Marco Castello ha pubblicato "Quaglia sovversiva" in cui continua il suo pop anticapitalista. In questa intervista si parla di Rosalía, ma anche di essere indipendenti, radici sicialiane, di meme, TikTok e creatività: "Non abbiamo voluto aderire alle dinamiche aziendali della discografia italiana: brutte, obsolete, fatte male". 🔗 Leggi su Fanpage.it

