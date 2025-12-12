Marche tavolo Fedrigoni | avanti con ricollocazioni

Oggi si è tenuto un incontro tra Regione Marche, il gruppo Fedrigoni e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL per discutere delle ricollocazioni e del futuro occupazionale nel settore. L'incontro ha visto un confronto volto a trovare soluzioni condivise per garantire stabilità e continuità alle attività e ai lavoratori coinvolti.

Si è svolto oggi il tavolo di confronto tra Regione Marche, proprietà del gruppo Fedrigoni e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL. Presenti l’assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli, il dirigente del Servizio Lavoro Andrea Rocchi e la consigliera regionale Chiara Biondi. In apertura, l’assessore Consoli ha ricostruito lo storico della vertenza, sottolineando il lavoro di coordinamento svolto dalla Regione sin dalle prime fasi della crisi. “Il percorso che stiamo portando avanti è complesso, ma oggi abbiamo visto segnali che consentono di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, tavolo Fedrigoni: avanti con ricollocazioni

Vertenza Fedrigoni, azienda ribadisce la chiusura di Giano - Nulla di fatto nell'ambito della vertenza Fedrigoni nonostante la moral suasion esercitata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Secondo ansa.it