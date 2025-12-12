Marche dossier calzature | Vogliamo resistere nessuno ci farà le scarpe

Le Marche, cuore della calzatura italiana, affrontano una difficile fase di crisi. Questo dossier analizza le sfide del settore e propone strategie concrete per rilanciare la produzione e la competitività, con l’obiettivo di resistere e consolidare la propria posizione sul mercato internazionale.

MONTEGRANARO (Fermo) Individuare, attraverso il confronto, le possibili e concrete strategie per far uscire il settore calzaturiero marchigiano da una fase di crisi che dura, purtroppo, da diverso tempo. Di questo si è parlato ieri sera nel convegno sul tema: "Conoscere il presente per progettare il futuro" che si è svolto a Montegranaro. Una iniziativa che ha visto il confronto tra gli imprenditori delle tre territoriali di Confindustria Fermo, Macerata e Ascoli Piceno. Dopo i saluti del sindaco Endrio Ubaldi il presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali ha sottolineato: "in questa fase occorre integrare conoscenze nuove all’interno delle proprie aziende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marche, dossier calzature: "Vogliamo resistere, nessuno ci farà le scarpe" - Convegno a Montegranaro su presente e futuro di un settore in difficoltà. Secondo ilrestodelcarlino.it

Corso di formazione per le calzature: «Vogliamo appassionare al mestiere» - Ho la passione per le scarpe fin da ragazzina e vedo un futuro in questo settore. Scrive corriereadriatico.it