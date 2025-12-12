Marcello Sutera dal vivo con il tour New Me

Sabato 13 dicembre, Marcello Sutera si esibirà al Teatro Testoni con il suo tour “New Me”. Bassista e compositore italiano, Sutera presenta il suo nuovo album, simbolo di rinascita artistica, e si prepara a portare la sua musica in alcuni dei più importanti teatri italiani con il “New Me Tour”.

Marcello Sutera sabato 13 dicembre in concerto al teatro Testoni. Bassista e compositore italiano, torna con il nuovo album "New Me", un progetto che segna una vera rinascita artistica e anticipa l'avvio del "New Me Tour", in arrivo in alcuni dei principali teatri italiani.

Marcello Sutera dal vivo con il tour “New Me”

