Marcell Jacobs a Bergamo per portare doni ai bimbi ricoverati | Un’emozione spero di aver trasmesso loro un po’ di energia

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, ha visitato gli ospedali di Bergamo e Brescia insieme a Regione Lombardia, portando doni e un messaggio di speranza ai bambini ricoverati. L’atleta ha condiviso un momento di emozione, sperando di trasmettere energia e positività ai piccoli pazienti. Un gesto di solidarietà che ha coinvolto e commosso tutti i presenti.

Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e Regione Lombardia uniti per regalare un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali di Bergamo e Brescia. Venerdì mattina l’atleta azzurro e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi, Debora Massari e Simona Tironi hanno consegnato doni ai piccoli pazienti in vista della Festa di Santa Lucia. Un momento di solidarietà e vicinanza promosso da Regione in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’Asst Spedali Civili. “Per me è davvero una giornata speciale – ha detto Jacobs – e sono onorato di aver potuto visitare i reparti per portare un momento di gioia e di buonumore ai bambini. Bergamonews.it

Ieri un bellissimo incontro a Palazzo Lombardia tra il campione Marcell Jacobs e gli studenti delle superiori. Abbiamo parlato di impegno, superamento del fallimento e perseveranza.

OLIMPIADI, MARCELL JACOBS E PRESIDENTE FONTANA INCONTRANO GIOVANI ATLETI A PALAZZO LOMBARDIA