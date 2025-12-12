Manutenzione stradale completati i lavori su via Imperiale e via Sbano | nuova pavimentazione e marciapiedi più accessibili

Sono stati completati i lavori di manutenzione su via Imperiale e via Sbano, con la posa di nuova pavimentazione e marciapiedi più accessibili. Gli interventi di asfaltatura e riqualificazione delle strade continuano a ritmo serrato, contribuendo al miglioramento della mobilità e della sicurezza urbana.

