Manutenzione stradale completati i lavori su via Imperiale e via Sbano | nuova pavimentazione e marciapiedi più accessibili

Sono stati completati i lavori di manutenzione stradale su via Imperiale e via Sbano, con la posa di nuova pavimentazione e marciapiedi più accessibili. L’Amministrazione comunale prosegue con ritmo serrato gli interventi di asfaltatura e rinnovo delle infrastrutture cittadine, migliorando la sicurezza e l’accessibilità delle vie.

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di asfaltatura delle strade cittadine e il rifacimento dei marciapiedi programmati dall’Amministrazione comunale. Un piano organico di riqualificazione urbana che sta interessando numerosi quartieri e che rappresenta uno dei capitoli più significativi. Foggiatoday.it ASFALTATURA Manfredonia, completati i lavori su Tratturo Pulsano: parte il nuovo piano stradale - Si tratta del primo tassello di un più ampio piano di manutenzione stradale, che nei prossimi mesi interesserà diverse zone della città. statoquotidiano.it

Completati i lavori di asfaltatura della strada comunale Tratturo Pulsano - L’Amministrazione Comunale informa che sono stati completati i lavori di asfaltatura di circa 800 metri della strada comunale Tratturo Pulsano. manfredonianews.it

Foggia, manutenzione stradale straordinaria, interventi in Via Imperiale e Via Sbano - facebook.com facebook

