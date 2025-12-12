mantova trasfertas ostica a cesena per provare a rialzarsi

Il Mantova cerca di rialzarsi dopo la sconfitta contro la Reggiana, che ha riportato la squadra in una posizione di criticità in classifica. La prestazione deludente e priva di vigore ha interrotto il percorso di miglioramento intrapreso nelle settimane precedenti, lasciando i virgiliani alla ricerca di una reazione nel prossimo impegno contro Cesena.

La sconfitta con la Reggiana ha riportato indietro, in tutti i sensi, il Mantova. La squadra di mister Possanzini non solo è tornata nella zona a rischio della classifica, ma ha messo in mostra una prestazione incolore, priva di coraggio e concretezza, che ha interrotto in modo brusco il cammino di ripresa che i virgiliani erano riusciti a intraprendere nelle scorse settimane, risalendo dall’ultimo posto. Un percorso che i biancorossi devono riprendere domani, sabato 13 dicembre (fischio d’inizio alle 19.30), in casa di un Cesena che, dal canto suo, guarda verso l’alto con fondate ambizioni. I romagnoli, che decideranno solo in extremis se utilizzare o meno l’acciaccato Frabotta, vogliono dare continuità ai loro sogni e, in questo senso, il match casalingo con il pericolante Mantova rappresenta l’occasione migliore per consolidare ulteriormente la propria classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net