mantova trasferta ostica a cesena per provare a rialzarsi

Il Mantova affronta una trasferta difficile a Cesena dopo la sconfitta contro la Reggiana, che ha riportato la squadra nelle zone basse della classifica. La recente prestazione, caratterizzata da mancanza di coraggio e concretezza, ha interrotto il percorso di risalita intrapreso nelle settimane precedenti. La sfida rappresenta un’occasione importante per i virgiliani di rialzarsi.
La sconfitta con la Reggiana ha riportato indietro, in tutti i sensi, il Mantova. La squadra di mister Possanzini non solo è tornata nella zona a rischio della classifica, ma ha messo in mostra una prestazione incolore, priva di coraggio e concretezza, che ha interrotto in modo brusco il cammino di ripresa che i virgiliani erano riusciti a intraprendere nelle scorse settimane, risalendo dall'ultimo posto. Un percorso che i biancorossi devono riprendere domani, sabato 13 dicembre (fischio d'inizio alle 19.30), in casa di un Cesena che, dal canto suo, guarda verso l'alto con fondate ambizioni. I romagnoli, che decideranno solo in extremis se utilizzare o meno l'acciaccato Frabotta, vogliono dare continuità ai loro sogni e, in questo senso, il match casalingo con il pericolante Mantova rappresenta l'occasione migliore per consolidare ulteriormente la propria classifica.
